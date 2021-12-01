СК провел обыски у администраторов Московского тренингового центра

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Следователи столичного СК провели обыски у администраторов и активных участников Московского тренингового центра по делу, связанному с суицидом выпускницы данной организации. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве расследуется уголовное дело в отношении трех руководителей ООО "Московский тренинговый центр", которым заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), ч. 1 ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "Сегодня у администраторов и активных участников центра совместно с оперативными службами проводятся обыски по 11 адресам. Они доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий", - сказала Иванова.

Московский тренинговый центр начал работу в Москве в начале 2000-х годов под руководством психолога Романа Тихонова, его супруги и ее дочери. "В центре применялась методика "Лайфспринг" - трехуровневый психологический тренинг, опасный для психического здоровья и негативно воздействующий на личность. В результате чего в 2015 году одна из выпускниц совершила акт суицида", - рассказала Иванова. Трое фигурантов скрылись от органов предварительного следствия, они находятся в федеральном розыске.