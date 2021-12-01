Около 6 тыс. человек в Псковской области остаются без электричества из-за непогоды

ПСКОВ, 1 декабря. /ТАСС/. Порядка 6 тыс. человек в 800 населенных пунктах остаются без электричества на территории Псковской области из-за непогоды, сообщила в среду пресс-служба администрации региона.

"В Псковской области 5,8 тыс. человек остаются без электроснабжения. При этом за сутки энергетикам удалось на треть сократить количество населенных пунктов без электроснабжения: с 1,2 тыс. до 800", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, больше всего отключений фиксируется в Пушкиногорском, Порховском, Новоржевском, Опочецком, Красногородском районах. К аварийно-восстановительным работам привлечено 125 аварийных бригад, 556 человек личного состава и 134 единицы техники.

Во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области сообщила, что нарушение электроснабжения произошло из-за налипания мокрого снега на провода и падения деревьев. По данным спасателей, эпицентр стихии пришелся на юго-восточные районы. Проведение аварийно-восстановительных работ затрудняют непрекращающийся снегопад, размытые дороги и завалы деревьев на подъездах к линиям электропередачи. Ремонтные работы будут продолжены до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.