Серийный убийца покончил с собой в колонии в Иркутской области

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Осужденный за серию убийств случайных прохожих покончил с собой в исправительной колонии Иркутской области.

"Утром 28 ноября в ИК-7 осужденный 1993 года рождения, находясь в общежитии отряда, совершил попытку суицида. Дежурный фельдшер оказал ему медицинскую помощь, осужденный был экстренно госпитализирован в городскую больницу, где скончался 30 ноября", - сообщили в среду журналистам в Главном управлении ФСИН по Иркутской области. По данному факту проводится проверка.

Осужденный - Никита Лыткин, один из фигурантов резонансного уголовного дела "иркутских молоточников". Как установило следствие, с декабря 2010 года по март 2011 года в иркутском микрорайоне Академгородок со своим сообщником он совершил серию нападений на местных жителей, которых они избивали молотками и битами. В 2013 году Лыткин был признан виновными в шести убийствах, в том числе 12-летнего мальчика, а также девяти покушений на убийство. Его приговорили к 24 годам лишения свободы, потом Верховный суд снизил наказание до 20 лет заключения.