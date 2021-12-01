Помощника экс-схимонаха Сергия этапировали в СИЗО Москвы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Всеволод Могучев, помощник отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), этапирован из Свердловской области в СИЗО №5 "Водник" города Москвы. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Михаил Толмачев.

Могучев и Романов являются фигурантами уголовного дела о возбуждении ненависти в составе организованной группы. Причиной возбуждения уголовного дела стали видеоролики с участием отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия, речь которого содержит высказывания, возбуждающие ненависть в отношении евреев, иудеев и католиков.

"Его перевели в СИЗО "Водник". Пока следственные мероприятия с ним не проводились, ближайшие запланированы на 13 декабря. Я был там, общался, он чувствует себя хорошо, подготовил открытое письмо, оно в стадии редактуры. Как только оно будет готово, будет опубликовано", - сказал собеседник агентства.

Адвокат пояснил, что Могучеву вменяется распространение пяти видеороликов. "Я так понимаю [на следующих следственных действиях] будет третья часть допроса обвиняемого. Вменяется Всеволоду распространение пяти видеороликов, из них нам показали только три, допрошены мы были по существу только о распространении трех", - уточнил Толмачев.

По его словам, в официальном ответе от следователя о причинах перевода сказано, что Могучева перевели так как "местом расследования уголовного дела является ГСУ СК РФ".