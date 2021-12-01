В Чите задержали девять человек по делу об организации незаконного казино

ЧИТА, 1 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МВД и Росгвардии задержали в Чите девять человек, которых подозревают в организации незаконного казино под вывеской продуктового магазина, сообщила в среду пресс-служба УМВД по Забайкальском краю.

"При силовой поддержке Росгвардии одновременно в разных районах Читы задержаны девять участников группировки, проведено десять обысковых мероприятий, в том числе в незаконно работающем казино. За несколькими дверями, внешне прикрытыми вывеской продуктового магазина, читинцы в круглосуточном режиме проводили свой досуг за покерным столом. Вход в заведение был доступен только проверенным и постоянным игрокам", - говорится в сообщении.

Кроме игровых столов, в закрытом клубе для посетителей был мини-бар с чаем и сладостями. Лидера группировки - 34-летнего жителя Читы - и пятерых активных участников поместили в изолятор временного содержания. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр с извлечением дохода в особо крупном размере").