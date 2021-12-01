Жителя Кургана задержали по обвинению в нападении на женщин

ТАСС, 1 декабря. Правоохранительные органы установили злоумышленника, нападавшего на одиноких прохожих женщин в вечернее время в безлюдных местах в Кургане. 49-летнему мужчине предъявлено обвинение, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По данным следствия, скрывая лицо под маской, преступник в вечернее время в безлюдном месте выслеживал одиноких прохожих женщин, нападал на потерпевших и, угрожая ножом, похищал имеющееся при них ценное имущество. Одну из потерпевших злоумышленник при помощи физической силы переместил на пустырь, где совершил в отношении женщины половые преступления. <…> [Удалось] раскрыть и установить лицо, их совершившее, обвинение в совершении перечисленных преступлений предъявлено 49-летнему жителю Кургана", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ноябре и декабре 2020 года в Кургане были совершены разбойные нападения на двух женщин, были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162, ст. 131, 132 УК РФ ("Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, изнасилование, насильственные действий сексуального характера"). Потерпевшие опознали злоумышленника. Также по итогам исследований генотип обвиняемого совпал с биологическими следами, оставленными им на вещах женщин. Следователи проверяют причастность мужчины к совершению других возможных преступлений.