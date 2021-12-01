В Адыгее из-за штормового ветра без электричества остались 93 социально значимых объекта

МАЙКОП, 1 декабря. /ТАСС/. Более 42 тыс. человек и 93 соцобъекта в Адыгее остались без света из-за штормового ветра, сообщила в среду пресс-служба главы региона по итогам оперативного совещания, которое в режиме ВКС провел руководитель республики Мурат Кумпилов.

"Руководители городов и районов республики доложили о ситуации на местах. В результате удара стихии более 42 тыс. человек и 93 социально значимых объекта по всей республике остались без электричества. В ряде населенных пунктов упавшими деревьями был поврежден газопровод, нарушена кровля на нескольких домах культуры, школах, медучреждениях и жилых домах. Пострадавших людей нет", - говорится в сообщении.

Для устранения последствий стихии задействована 41 аварийная бригада в составе более 160 человек и 30 единиц техники. В настоящее время значительная часть поврежденных коммуникаций восстановлена, завозятся материалы для ремонта кровли на соцобъектах и домах, несколько строительных бригад уже приступили к работе. Глава республики поставил задачу восстановить до конца дня во всех населенных пунктах электро-, водо- и газоснабжение. Также в ускоренном темпе следует устранить повреждения кровли на учреждениях здравоохранения, образования, культуры.

"У нас есть наработанный опыт действий в сложных ситуациях, и ранее на профильной комиссии мы принимали решение обеспечить резервное энергоснабжение во всех учреждениях здравоохранения, образования, на объектах системы ЖКХ. Мы должны быть готовы к работе в любой ситуации. Проверьте еще раз наличие альтернативной подачи энергии на социально значимых объектах. В первую очередь это касается медучреждений, особенно ковидных госпиталей, где люди находятся на ИВЛ", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

Экстренное предупреждение из-за комплекса метеорологических явлений было объявлено ГУ МЧС по Адыгее во вторник. Непогода сохранится в регионе до конца 1 декабря.