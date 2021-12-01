Житель Башкирии получил тюремный срок за убийство женщины на автобусной остановке

УФА, 1 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии приговорил к 20 годам лишения свободы 23-летнего жителя города Ишимбай, который в состоянии наркотического опьянения убил женщину на остановке и похитил ее сумку. Он также должен выплатить родственникам погибшей два миллиона рублей компенсации, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону в среду.

"Подсудимый частично признал вину в совершенных преступлениях. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года, а также взыскал в пользу родственников потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу", - сказано в сообщении.

Установлено, что рано утром в декабре 2020 года мужчина напал на 59-летнюю женщину, которая работала кондуктором и ждала вахтовый автобус на остановке. Мужчина нанес ей несколько ударов ножом, после чего похитил сумку. "Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой"), п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, сопряженное с разбоем")", - добавили в СК.

Следствием также установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.