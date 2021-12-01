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Bild: три человека пострадали в результате взрыва недалеко от станции в Мюнхене

Возможной причиной произошедшего стала детонация авиационной бомбы времен Второй мировой войны

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Как минимум три человека пострадали в результате взрыва, произошедшего на строительной площадке недалеко от железнодорожной станции Доннерсбергербрюке в Мюнхене (федеральная земля Бавария) на юге Германии. Об этом в среду сообщила газета Bild со ссылкой на местную полицию.

"Во время строительных работ в районе Доннерсбергербрюке произошел взрыв. Наши сотрудники уже на месте", - заявила в Twitter полиция Мюнхена. При этом уточняется, что "опасная зона оцеплена, за ее пределами угрозы нет". Вместе с тем, как подчеркнули правоохранители, движение поездов на главном вокзале Мюнхена в настоящее время приостановлено.

По информации газеты Bild, возможной причиной произошедшего стала детонация авиационной бомбы времен Второй мировой войны. В результате пострадали три человека, один из них получил тяжелые травмы.

Однако точная причина взрыва пока не установлена. На место происшествия прибыли многочисленные пожарные машины и около 50 сотрудников аварийно-спасательных служб. Над территорией кружил вертолет федеральной полиции.

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