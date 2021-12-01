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Вооруженный мужчина нанес ножевые ранения двум полицейским в Индианаполисе

Начато расследование произошедшего

ТАСС, 1 декабря. Вооруженный несколькими ножами мужчина ранил двух прибывших на вызов полицейских в городе Индианаполис (штат Индиана в США). Об этом сообщается на странице местного отделения полиции в Facebook.

Инцидент произошел в среду около 01:00 по местному времени (примерно 09:00 мск), когда сотрудники полиции приехали на вызов для проверки сообщений о нарушении порядка. Прибыв на место, полицейские обнаружили мужчину, который сообщил о преследовании со стороны другого человека. Правоохранители заверили мужчину, что попытаются установить местоположение этого человека. Когда полицейские стали уходить, мужчина нанес им ножевые ранения. В ответ на его действия полицейские открыли огонь и ранили нападавшего.

Сотрудники полиции и злоумышленник были доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное.

Начато расследование произошедшего.

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