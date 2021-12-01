Участник вооруженного нападения на Дагестан получил тюремный срок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд вынес приговор в отношении Шамиля Умаханова, принимавшего участие в нападении на Новолакский район Дагестана в 1999 году в составе банды Басаева и Хаттаба, сообщили в среду в пресс-службе СК РФ.

"Следствием и судом установлено, что Умаханов в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба численностью около 2 тыс. человек в сентябре 1999 года с территории Чеченской Республики совершил вооруженное нападение на жителей и организации Новолакского района Республики Дагестан в целях вооруженного захвата власти <...>. С учетом частичного сложения ранее назначенного наказания Умаханов приговорен к 25 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Суд признал Умаханова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 УК РФ ("Участие в банде"), ст. 279 УК РФ ("Вооруженный мятеж"), ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов").

В ходе следствия установлено, что 5 сентября 1999 года Умаханов принял активное участие в обстреле здания Новолакского РОВД МВД России по Республике Дагестан, в котором в это время несли службу более 20 работников милиции.

По данным следствия, в результате нападения боевиков в 1999 году в Новолакском районе Дагестана были захвачены селения Ахар, Шушия, Гамиях, Тухчар, Чапаево и Новолакское, имелись убитые и раненые, были захвачены в заложники работники правоохранительных органов и гражданские лица, нанесен значительный ущерб экономике республики.