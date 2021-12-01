На Кубани почти 27 тыс. человек остались без электричества из-за непогоды

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Почти 27 тысяч человек остались без электричества в Краснодарском крае из-за непогоды, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Вследствие прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений по территории Краснодарского края (…) без электроэнергии 16 населенных пунктов в 5 муниципальных образованиях Краснодарского края (г. Анапа, г. Краснодар, г. Сочи, Гулькевичский и Северский районы). Без электроснабжения 26 921 человек", - говорится в опубликованном сообщении.

Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ - 23:00 мск.

В регионе продолжают действовать четыре экстренных предупреждения по формированию смерчей, волнению моря и лавиноопасности в Сочи, а также по сильным осадкам по всей территории региона. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.