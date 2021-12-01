Экс-глава новгородского Россельхозбанка получил 3,5 года колонии за коммерческий подкуп

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 декабря. /ТАСС/. Бывший руководитель Новгородского филиала ОАО "Россельхозбанк" приговорен к 3,5 года колонии и штрафу более 10 млн рублей за получение коммерческого подкупа. За помощь в получении кредита свыше 250 млн рублей он получил 4,5 млн рублей, автомобиль Cadillac Escalade и права на помещение, стоимость которого составляет более 3 млн рублей, сообщает пресс-служба Новгородского районного суда.

"Новгородский районный суд вынес обвинительный приговор Малькову, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 204 УК РФ <...>. Судом установлено, что Мальков, являясь директором НРФ ОАО "Россельхозбанк" <...> незаконно получил от Воронцова, действующего в интересах ООО "Казначейский", в качестве коммерческого подкупа денежные средства в размере 4,5 млн рублей, автомобиль марки Cadillac GMT926 (Escalade), 2012 года выпуска, право на собственность коммерческого помещения общей площадью 106,01 кв. м., расположенного в мкр "Аркажская слобода" в г. Великий Новгород, а всего имущества на общую сумму более 9,7 млн рублей, за <...> совершение им выдачи НРФ ОАО "Россельхозбанк" двух кредитов ООО "Казначейский" на общую сумму 255 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, Мальков получил более 1,2 млн рублей за продление сроков погашения этих кредитов. Вину в совершении указанного преступления осужденный не признал. В ходе судебного разбирательства потерпевшим Россельхозбанком заявлен гражданский иск о возмещения имущественного ущерба на сумму выданных кредитов.

Приговором суда Малькову назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере суммы коммерческого подкупа, что составляет 10 993 755,91 руб. Гражданский иск НРФ ОАО "Россельхозбанк" о взыскании 255 млн рублей в качестве компенсации имущественного вреда судом оставлен без удовлетворения.