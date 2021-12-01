В Дагестане восстановили газоснабжение 2 тыс. абонентов после взрыва газа в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 1 декабря. /ТАСС/. Специалисты вернули газоснабжение жителям домов в Махачкале, которые остались без теплоснабжения из-за взрыва газа в частном доме. Работы по восстановлению газопроводной линии провели раньше установленного срока, сообщили журналистам в среду в пресс-службе администрации города.

Ранее в Ленинском районе Махачкалы без газоснабжения оставались около 2 тыс. абонентов.

"Газопроводная линия на Амет-Хана Султана в Махачкале восстановлена. Сегодня, первого декабря, завершились работы по прокладке газопроводной линии, пострадавшей в результате взрыва бытового газа. Проложено порядка 300 м труб, установлены газорегуляторы. Работа завершена раньше установленного срока",- говорится в сообщении.

Отмечается, что газ поступит в дома лишь после обследования каждого жилого помещения во избежание трагических последствий. Топливо будет подано после устранения выявленных межведомственной комиссией недостатков.

Взрыв газа произошел 22 ноября в частном доме в Махачкале, в результате чего двое человек погибли, двое несовершеннолетних госпитализированы. По предварительной информации, возгорание произошло по причине утечки газа из подземного газопровода высокого давления.