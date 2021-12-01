{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Дагестане восстановили газоснабжение 2 тыс. абонентов после взрыва газа в Махачкале

Газ поступит в дома лишь после обследования каждого жилого помещения

МАХАЧКАЛА, 1 декабря. /ТАСС/. Специалисты вернули газоснабжение жителям домов в Махачкале, которые остались без теплоснабжения из-за взрыва газа в частном доме. Работы по восстановлению газопроводной линии провели раньше установленного срока, сообщили журналистам в среду в пресс-службе администрации города.

Ранее в Ленинском районе Махачкалы без газоснабжения оставались около 2 тыс. абонентов.

"Газопроводная линия на Амет-Хана Султана в Махачкале восстановлена. Сегодня, первого декабря, завершились работы по прокладке газопроводной линии, пострадавшей в результате взрыва бытового газа. Проложено порядка 300 м труб, установлены газорегуляторы. Работа завершена раньше установленного срока",- говорится в сообщении.

Отмечается, что газ поступит в дома лишь после обследования каждого жилого помещения во избежание трагических последствий. Топливо будет подано после устранения выявленных межведомственной комиссией недостатков.

Взрыв газа произошел 22 ноября в частном доме в Махачкале, в результате чего двое человек погибли, двое несовершеннолетних госпитализированы. По предварительной информации, возгорание произошло по причине утечки газа из подземного газопровода высокого давления.

Теги
РоссияДагестан
Дело возбудили по факту ДТП под Брянском с микроавтобусом, перевозившим граждан Белоруссии
Расследование взято на контроль прокуратуры региона
Читать полностью