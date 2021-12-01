Ввоз более 155 тыс. контрафактных пачек сигарет из Белоруссии пресекли под Смоленском

ТАСС, 1 декабря. Таможенники в Смоленской области пресекли ввоз в Россию 157 тыс. пачек сигарет, которые перевозились из Республики Беларусь под видом лабораторного оборудования и медреагентов. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

"В ходе проведенного досмотра за товарами, указанными в товаросопроводительных документах, должностные лица Смоленской таможни обнаружили 157 тыс. пачек сигарет белорусского производства без специальных российских акцизных марок", - приводит пресс-служба слова и. о. начальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Смоленской таможни Александра Колесникова.

По данным пресс-службы, сотрудники таможни остановили автомобиль с грузом на автодороге М-1 "Беларусь" в районе населенного пункта Красная Горка. В документах было указано, что грузовик перевозит из Минска в Москву расходные материалы для принтеров, лабораторное оборудование и медреагенты. Но в ходе дополнительного осмотра была найдена партия контрафактных сигарет. "В настоящее время Смоленской таможней готовятся материалы для передачи по подследственности сотрудникам полиции", - добавили в пресс-службе.