В Дагестане восстановили электроснабжение 80% потребителей после сильного ветра

МАХАЧКАЛА, 1 декабря. /ТАСС/. Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" восстановили свет для 80% потребителей в 154 населенных пунктах Дагестана, оставшихся без электроэнергии из-за сильного ветра в среду утром, сообщили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что более 200 населенных пунктов Дагестана из-за ухудшения погодных условий остались без электричества.

"Россети Северный Кавказ" вернули свет 80% потребителей в 154 населенных пунктах Дагестана, оставшихся без электроэнергии из-за сильного ветра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 220 энергетиков в составе 69 бригад с привлечением 82 единиц техники продолжают работу.

По сообщению Министерства энергетики и ЖКХ Дагестана, в среду утром локальные отключения электроснабжения были зафиксированы частично в Касумкентском, Ахтынском, Дахадаевском, Акушинском, Гунибском, Тляратинском, Шамильском, Хунзахском, Гунибском, Левашинском, Кумухском районах.