Жительница Самарской области арестована по делу об избиении младенца

ТАСС, 1 декабря. Суд в Самарской области постановил заключить под стражу мать, подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда своему новорожденному сыну. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Самарской области.

"Судом, по ходатайству следователя, подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

По данным следствия, 21-летняя подозреваемая, находясь с двумя детьми 2020 и 2021 годов рождения в доме в Жигулевске Самарской области, нанесла новорожденному сыну несколько ударов руками и ногами. Причиной для этого стал его плач. После чего женщина покинула квартиру, оставив детей дома одних.

Возбуждены уголовные дела по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"), ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Принято решение об изъятии детей из семьи.

Ребенок с многочисленными кровоподтеками был доставлен в медицинское учреждение, где у него диагностировали закрытый перелом бедренной кости.