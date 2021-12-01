Дело возбудили по факту ДТП под Брянском с микроавтобусом, перевозившим граждан Белоруссии

ТАСС, 1 декабря. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с микроавтобусом в Брянской области, перевозившим граждан Белоруссии, в результате аварии один человек погиб и двое пострадали. Расследование взято на контроль прокуратуры региона. Об этом сообщила в среду пресс-служба надзорного ведомства.

"Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, микроавтобус не является рейсовым, в нем ехали граждане Белоруссии. "Погибший и пострадавшие - граждане Белоруссии, возвращались домой из Москвы. Автобус не рейсовый, это частный транспорт", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Авария произошла в среду утром на 105-м километре автодороги Брянск - Новозыбков - граница с Белоруссией в Унечском районе. Водитель автомобиля Volkswagen Transporter выехал на обочину дороги и врезался в электрическую опору. В результате этого транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось, один пассажир погиб и еще двоих доставили в больницу с различными травмами.