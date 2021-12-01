Большинство пострадавших в ДТП с автобусом под Елабугой выписаны из больницы

КАЗАНЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Медики выписали из больницы на амбулаторное лечение 16 пострадавших в ДТП с автобусом под Елабугой. Один человек остается в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"16 человек в состоянии средней степени тяжести отпущены на амбулаторное лечение и наблюдение", - сообщили в Минздраве Татарстана.

По информации пресс-службы МВД по Татарстану, ДТП произошло в 06:30 мск на 9-м километре автодороги Елабуга - Гари - Абалач. Водитель вахтового автобуса наехал на припаркованную у обочины фуру.

Один пассажир микроавтобуса погиб на месте, один человек в тяжелом состоянии и два в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) Набережных Челнов. Одну пострадавшую направили в Елабужскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести. Всего пострадал 21 человек.

По поручению председателя СК РФ Александра Бастыркина возбуждены уголовные дела по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "нарушение правил дорожного движения".

Прокуратура Татарстана начала проверку исполнения законодательства при осуществлении пассажирских перевозок. На место выехал прокурор Елабуги Рустем Шарафутдинов.