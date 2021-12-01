На мосту в Новосибирске столкнулись шесть автомобилей

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Шесть автомобилей столкнулись на мосту через Обь вечером в Новосибирске, один человек пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону в среду.

"Сегодня в 21:16 (17:16 мск) в полицию поступило сообщение, что в Железнодорожном районе на Димитровском мосту произошло столкновение шести автомобилей. По предварительной информации, пострадал пассажир легкового автомобиля, его личность и возраст устанавливаются", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливают все обстоятельства произошедшего.