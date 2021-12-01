В Латвии междугородний автобус столкнулся с грузовиком Национальных вооруженных сил

РИГА, 1 декабря. /ТАСС/. Столкновение междугороднего автобуса с военным грузовиком Национальных вооруженных сил (НВС) в среду произошло в Латвии. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, сообщает Государственная полиция.

Столкновение произошло около 14:30 (15:30 мск) в Инчукалнской волости на Валмиерском шоссе по направлению в Ригу. В результате аварии автобус перевернулся на бок.

"Имеющаяся в распоряжении полиции предварительная информация свидетельствует о том, что в аварии пострадали шесть человек. На месте происшествия работают Госполиция, Государственная пожарно-спасательная служба и Служба неотложной медицинской помощи. Движение транспорта затруднено", - указывает Госполиция в своем Twitter.

Как сообщила местному агентству LETA пресс-секретарь командующего НВС Латвии Сандра Брале, в аварию попал принадлежащий вооруженным силам грузовик, в котором находились два человека. Военные в результате ДТП не пострадали.