Экс-футболист сборной России Канчельскис обратился в полицию после угроз в столичном кафе

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Футбольный тренер и бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис подал заявление в полицию после того, как несколько человек подошли к нему в столичном кафе и обещали "сломать руки и ноги". Тренер связывает угрозы с тяжбой против узбекского клуба "Навбахор", о чем Канчельскис сообщил ТАСС.

"Я действительно подал заявление в полицию из-за угроз в мой адрес, мне угрожали несколько человек. Все произошло в Москве в одном из кафе. Я сидел за столиком в кафе и ужинал, когда ко мне подошли несколько человек. Это связано с моей тяжбой с узбекским клубом "Навбахор". Все эти люди требовали, чтобы я отказался от претензий к нему. А если не откажусь, обещали мне сломать руки и ноги. Я отнесся к этому серьезно, написал заявление в полицию, пускай полицейские разбираются", - сказал он.

Канчельскис возглавил узбекский футбольный клуб "Навбахор" из города Наманган в октябре 2018 года, а в июне 2019-го покинул пост из-за неудовлетворительных результатов команды, но в августе снова вернулся к исполнению обязанностей тренера, окончательно уйдя из клуба в октябре 2020 года. В сезоне-2018 команда под руководством Канчельскиса стала бронзовым призером чемпионата страны. Согласно данным открытых источников у тренера были финансовые разногласия с руководством клуба из-за невыплаты зарплаты. В ходе внутреннего разбирательства Международная федерация футбола приняла решение о том, что "Навбахор" должен выплатить Канчельскису более $1,6 млн плюс проценты.