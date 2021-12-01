Суд в Москве заочно арестовал экс-учителя Российской академии художеств за педофилию

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы заочно арестовал бывшего педагога Российской академии художеств Виктора Елизарова, который подозревается в преступлениях против половой неприкосновенности учениц. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Елизарова меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента его задержания или экстрадиции", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что он подозревается по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух и более лиц). Педагог объявлен в розыск.

Ранее в СМИ появилась информация о жалобах бывших учениц Елизарова на сексуальные домогательства с его стороны.