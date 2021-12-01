Число пострадавших при аварии на шахте "Листвяжная" выросло до 99

КЕМЕРОВО, 1 декабря. /ТАСС/. Число пострадавших в результате произошедшего 25 ноября взрыва на шахте "Листвяжная" в Кузбассе выросло до 99 человек.
Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Кемеровской области.
"По данным Кемеровского областного центра медицины катастроф, всего в аварии на шахте "Листвяжная" пострадало 99 человек, 51 погиб", - сказано в сообщении.
Как сообщалось в среду ранее, в больницах после взрыва остаются 16 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.
Девять пострадавших будут выписаны в ближайшее время.