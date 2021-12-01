Подача электричества большей части потребителей на Кубани восстановлена

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Энергетики восстановили большую часть электросетевой инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея, поврежденной из-за непогоды. В данный момент подача электроэнергии восстановлена для 90% потребителей, оставшихся ранее без света, сообщили журналистам в пресс-службе компании " Россети Краснодарский край".

Без электричества из-за непогоды на Кубани остались почти 27 тыс. человек.

"Бригады "Россети Кубань" восстановили большую часть объектов электросетевой инфраструктуры в районах Краснодарского края и Республики Адыгея, пострадавших от ураганного ветра в ночь на 1 декабря. По состоянию на 17:00 мск, свет вернули более чем 90% потребителей в зоне ответственности компании",- говорится в сообщении.

Специалисты в особом режиме продолжают устранять последствия урагана в отдельных районах Кубани и Адыгеи. Больше всего от стихии пострадали юго-западные и центральные районы региона, Черноморское побережье Краснодарского края.

"Суммарно в проведении восстановительных работ на энергообъектах в зоне ответственности компании "Россети Кубань" (преимущественно районы и сельские населенные пункты) были задействованы 283 бригады энергетиков и подрядных организаций в составе 915 человек и 339 единиц специальной техники", - отметили в пресс-службе.