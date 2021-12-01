Россиянина Гричишкина приговорили в США к пяти годам тюрьмы за киберпреступления

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Гражданин России Александр Гричишкин, признавший вину в киберпреступлениях, приговорен в США к 60 месяцам тюрьмы. Об этом ТАСС сообщила в среду представитель Федерального суда Восточного округа штата Мичиган.

"Ему назначено наказание в виде 60 месяцев тюремного заключения", - указала представитель суда, пояснив, что по истечении срока Гричишкин на протяжении года будет находиться под контролем со стороны властей.

Гричишкин был арестован в США в феврале 2020 года. Американские власти обвиняют его в организации хакерской группы. Вместе с ним по делу проходят еще три человека: россиянин Андрей Скворцов, выходец из Литвы Александр Скородумов и гражданин Эстонии Павел Стасси.

По версии следствия, с 2008 по 2015 год они предоставляли злоумышленникам хостинг, позволявший без риска блокировки рассылать вредоносные программы для совершения атак на компьютерные сети финансовых организаций и частных лиц в США. 4 марта 2021 года Гричишкин пошел на сделку со следствием.