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Стрельба в США

CNN: четыре человека, включая полицейского, погибли в результате стрельбы в Джорджии

Подозреваемый был убит в перестрелке с полицией

ТАСС, 1 декабря. По меньшей мере четыре человека, включая офицера полиции, убиты в результате стрельбы в пригороде города Атланта (штат Джорджия), еще один полицейский получил ранения. Об этом в среду сообщил телеканал CNN.

По его данным, в местной полиции получили три звонка с сообщением о стрельбе из проезжавшей машины и жертвах - женщине и несовершеннолетнем молодом человеке. "При попытке определить местонахождение несовершеннолетнего пострадавшего и оказать помощь пострадавшей женщине сотрудники полиции подверглись обстрелу", - приводит телеканал слова представителя полицейского департамента округа Клейтон.

Подозреваемый был убит в перестрелке с полицией.

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