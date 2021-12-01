В ОНК сообщили, что арестованному ректору "Шанинки" срочно требуется операция на ноге

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергей Зуев нуждается в срочной операции на ноге. Об этом ТАСС сообщил член столичной ОНК, глава комитета по правозащите партии "Новые люди" Александр Хуруджи, который посетил обвиняемого в изоляторе.

"Зуев не теряет присутствия духа, он улыбается, но у него тряслись руки, когда он с нами общался. Его артериальное давление поднималось до отметок 195. Также он нуждается в срочной операции на ноге", - сказал правозащитник. По словам Хуруджи, в изоляторе ректор ходит с тростью. При этом Зуев тепло отзывается о врачах СИЗО, отмечая, что они делают все возможное для того, чтобы помочь ученому.

"На мой взгляд, ему требуется срочная госпитализация в профильную гражданскую больницу, но сейчас важно, чтобы пустили профильных медицинских специалистов, о допуске которых просят следователя родственники Зуева. Они смогут объективно оценить его состояние", - заключил Хуруджи.

Ранее сообщалось, что у Зуева проблемы с сосудами, гипертония и атеросклероз. Незадолго до ареста Зуеву сделали операцию на сердце.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все они содержатся под стражей. Никто из них вину не признает.