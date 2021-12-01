Дело возбуждено по информации о возможном хищении 5 млн рублей при возведении дома в Пензе

ПЕНЗА, 1 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве после получения информации о возможном хищении 5 млн рублей при достройке дома обманутых дольщиков на ул. Измайлова в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СК по региону.

"Уголовное дело возбуждено по результатам проведения личного приема руководителем следственного управления председателя правления жилищно-строительного кооператива "Маяковский", который сообщил о возможном хищении обществом с ограниченной ответственностью "Земстройинвест" бюджетных денежных средств в размере более 5 млн рублей, выделенных на завершение строительства проблемного многоквартирного жилого дома по улице Измайлова в Пензе", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

Жилой комплекс "Маяковский" на улице Измайлова в Пензе начинала строить компания "Декор-Трейд", признанная в 2018 году банкротом. В том же году дом включили в реестр проблемных объектов. Договор подряда на завершение дома был заключен с компанией "Земстройинвест", которой потраченные на строительства дома средства были возмещены за счет бюджетных средств. Дом был введен в эксплуатацию в декабре 2019 года.