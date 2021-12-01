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В Дагестане полностью восстановлено электроснабжение после сильного ветра

Без света оставались 200 населенных пунктов

МАХАЧКАЛА, 1 декабря. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили подачу электроэнергии во всех населенных пунктах Дагестана, нарушенную из-за сильного ветра в среду утром, сообщили ТАСС в пресс-службе "Россети Северный Кавказ".

Более 200 населенных пунктов Дагестана из-за ухудшения погодных условий оставались без электричества.

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" к 20:00 мск завершили восстановительные мероприятия на энергообъектах компании, работа которых была нарушена сегодня утром из-за сильного порывистого ветра", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 69 бригад - 220 энергетиков с привлечением 82 единиц техники - в экстренном режиме работали над ликвидацией технологических нарушений в 11 районах Дагестана.

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