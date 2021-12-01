Виновник ДТП в Нижегородской области получил пять лет колонии

ТАСС, 1 декабря. Суд приговорил к пяти годам колонии-поселения мужчину, спровоцировавшего ДТП в Нижегородской области, в котором погибли шесть человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры региона.

"Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и лишением права управлять транспортным средством сроком на три года", - отмечается в сообщении.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

В суде установлено, что осенью прошлого года подсудимый, управляя автомобилем Volkswagen Jetta, нарушил правила дорожного движения и допустил выезд на встречную полосу. Там он совершил столкновение с движущимися ему навстречу автомобилями Nissan Juke и Kia Rio. В результате ДТП погибли 6 человек, одному пассажиру был причинен тяжкий вред здоровья.

Авария произошла на трассе М-7 "Волга" в Кстовском районе Нижегородской области.