Число жертв при стрельбе в школе в США возросло до четырех

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в школе в американском городе Оксфорд (штат Мичиган) во вторник. Об этом сообщил в среду офис шерифа округа Окленд.

30 ноября представитель местного полицейского управления информировал о трех погибших в возрасте от 14 до 17 лет, также сообщалось о восьми пострадавших.

"Мы с сожалением сообщаем, что четвертый человек умер в результате полученных [при стрельбе] ранений. Это Джастин Шиллинг, 17-летний ученик средней школы Оксфорда", - говорится в заявлении на странице офиса шерифа в Facebook.

Во вторник в местной полиции сообщили, что 15-летний ученик произвел от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета в школе Оксфорда. Правоохранители изъяли у подростка оружие при задержании, он не оказывал сопротивления.