Обрушение внутрицехового крана произошло на НЛМК в Липецке

ТАСС, 1 декабря. Обрушение внутрицехового крана произошло на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) в Липецке. По данному факту начата проверка, сообщила ТАСС представитель прокуратуры Липецкой области Татьяна Ткачева.

"Обрушение внутрицехового крана произошло на НЛМК, на место выехали оперативные службы, следователи и прокурор Левобережного района Липецка, обстоятельства инцидента выясняются", - сообщила собеседница агентства.

"По результатам проверки будет дана правовая оценка случившегося", - сказала Ткачева.

Как сообщили в НЛМК, в результате инцидента погиб один человек.

"1 декабря около 17:50 в одном из конвертерных цехов НЛМК во время выполнения стандартной технологической операции произошло обрушение мостового крана. К сожалению, находившаяся в кабине машинист погибла. Выражаем искреннее соболезнование родным, близким и коллегам погибшей", - сообщили в пресс-службе, отметив, что причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания, один из крупнейших в России производителей стальной продукции. Производственные активы группы расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали НЛМК превышают 18 млн тонн в год, при этом 14 млн тонн из них приходятся на Новолипецкий металлургический комбинат.

В новость была внесена правка (23:04 мск) - добавлена информация о погибшем.