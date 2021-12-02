Суд в Бразилии отменил приговор экс-министру по громкому антикоррупционному делу

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Бразилии отменил приговоры 13 фигурантам громкого антикоррупционного дела "Автомойка", в том числе Антониу Палоччи, бывшему министру-руководителю гражданской канцелярии президента страны Дилмы Руссефф. Об этом сообщает в среду телеканал Globo.

Как уточняется, судья согласился с доводами защиты, указавшей, что обвинения были связаны с незаконным финансированием предвыборных кампаний, а значит должны были рассматриваться специализированной инстанцией - Высшим избирательным судом. Помимо Палоччи, суд также отправил на повторное рассмотрение дела других фигурантов этого разбирательства, среди которых бывший казначей Партии трудящихся Жоау Ваккари Нету, один из экс-директоров нефтегазовой компании Petrobras Ренату Дуке, глава крупного промышленного холдинга Odebrecht Марселу Одебрехт.

Антикоррупционная операция "Автомойка"(с порт. Lava Jato) была начата правоохранительными органами в Бразилии в 2014 году. Ее название связано с расследованием дела об отмывании коррупционных доходов через автомойку в городе Куритиба (административный центр штата Парана на юге Бразилии). В ходе следствия ее владелец Альберто Юсеф, согласившийся сотрудничать со следствием, рассказал о схемах отмывания денег в государственной нефтяной компании Petrobras.

Позже расследование по подозрениям в коррупции началось в отношении других компаний, в их числе известная строительная компания Odebrecht, крупнейший национальный производитель говядины JBS SA, энергетический холдинг Eletrobras и госкомпания Eletronuclear. Следствие подтвердило, что они финансировали предвыборные кампании видных политиков в обмен на госконтракты и политическую протекцию. По данным бразильских СМИ, личные доходы участников схем варьировались от 1% до 5% от стоимости госконтрактов.

Судьей по этому самому громкому антикоррупционному делу последних лет был Сержиу Мору, занявший впоследствии пост министра юстиции и общественной безопасности в правительстве нынешнего президента страны Жаира Болсонару. Порвав с Болсонару в апреле 2020 года, Мору в ноябре 2021 вступил в правоцентристскую партию Podemos (с порт. - мы можем, бывшая Национал-трабалистская партия), руководство которой анонсировало планы по выдвижению его в президенты на выборах 2022 года.