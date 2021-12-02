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Следовавший из Находки сухогруз затонул в Японском море

Один человек пропал без вести, сообщил телеканал NHK

ТОКИО, 2 декабря. /ТАСС/. Сухогруз под флагом Панамы, следовавший из Находки в японский порт Кинуура (центральная префектура Айти) с грузом угля, потерпел бедствие в Японском море, один человек пропал без вести. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

На борту судна находились 18 членов экипажа. Все они - граждане Вьетнама. Сухогруз подал сигнал бедствия вечером в среду в 380 км от японской префектуры Симанэ.

Утром в четверг туда прибыл сторожевик береговой охраны Южной Кореи. Он обнаружил 17 членов экипажа сухогруза в шлюпке, все они были спасены. Само грузовое судно затонуло.

Один человек числится пропавшим без вести. Его поисками занимается японская береговая охрана.

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ЯпонияПанама
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