Военнослужащий погиб во время циклона на Курильских островах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Военнослужащий, находившийся на боевом посту на острове Итуруп (южная группа Курильских островов, Сахалинская область), погиб в результате опрокидывания ветром модуля контейнерного типа. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава Курильского района Вадим Рокотов.

"Парень с товарищами нес боевую службу. На пару минут он вышел из вагончика, порывами ветра вагончик опрокинуло прямо на него. Его товарищи внутри вагончика получили различные травмы. Молодого парня-контрактника, к сожалению, придавило. Соболезную родителям", - рассказал глава района.

По информации Рокотова, остальные пострадавшие получили травмы, не опасные для жизни.

Информация была доведена до губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. "По моему поручению пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, также в режиме повышенной готовности находится администрация муниципального образования. Глава района держит ситуацию на контроле и докладывает о развитии событий", - прокомментировал случившееся глава области в соцсетях.

Со среды почти на всей территории Дальневосточного федерального округа бушует снежный циклон. В Сахалинской области спасатели объявили штормовое предупреждение на 1-2 декабря.