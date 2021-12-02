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Циклон оставил без электричества жителей трех сел на Сахалине

Без света остаются 806 человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 декабря. /ТАСС/. Авария, произошедшая в результате циклона, в четверг оставила без электричества жителей трех сел на Сахалине. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Без света на сегодняшний момент остаются 806 человек. В основном это жители сел Высокое (Анивский район), Шебунино (Невельский район), Эхаби (Охинский район)", - говорится в сообщении главы региона.

По информации Лимаренко, особенно сильные порывы ветра на Сахалине сейчас зафиксированы в Томаринском и Углегорском районах. Перекрыта трасса Оха - Ноглики от поселка городского типа Тымовское. "Ликвидация последствий циклона продолжается и находится на моем контроле", - сообщил губернатор.

В прокуратуре Сахалинской области журналистам добавили, что в результате циклона подтоплен ряд объектов в селе Чехов Холмского района на юге острова. По этому поводу надзорным ведомством организована проверка.

Со среды почти на всей территории Дальневосточного федерального округа бушует снежный циклон. В Сахалинской области спасатели объявили штормовое предупреждение на 1-2 декабря, на островах идет снег, дует сильный ветер. Из-за непогоды закрыта паромная переправа, связывающая Сахалин и материк, нарушено авиасообщение по некоторым направлениям, на севере острова ветер повредил фасады жилых домов, сорвал части крыш. На Курилах (Сахалинская область) во время циклона погиб военнослужащий.

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РоссияСахалинская область
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