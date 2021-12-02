Несколько многоквартирных и частных домов в Находке остались без воды из-за аварии

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Водоснабжение ряда многоквартирных домов и домов частного сектора в городе Находке в Приморье нарушено из-за аварии на водоводе. Об этом сообщается на странице водоканала Находки в Instagram.

"В результате аварии на водоводе была прекращена подача воды в многоквартирные дома на ул. Мичманская, 5, 7, 11, несколько домов по ул. Маяковского, а также ряд домов частного сектора общества "Кедр". В месте предполагаемого порыва специалистами МУП "Находка-Водоканал" выявлено нарушение собственниками земельных участков действующего законодательства: они отсыпали территорию сверху грунтом на высоту более 10 м от первоначального уровня. Это затрудняет обнаружение точного места аварии и делает потенциально-опасными все земляные и ремонтные работы. Указанная информация доведена до надзорных инстанций", - говорится в сообщении.

На месте работают две бригады специалистов водоканала, привлечены семь единиц техники, привлекается специализированная техника подрядных организаций. В дома, оставшиеся без водоснабжения, организован подвоз воды.