Один человек пострадал при обрушении породы на руднике в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Один человек пострадал при обрушении породы на одном из рудников Дальнегорска Приморского края. Об этом сообщается в четверг на сайте территориального управления МЧС.

"2 декабря в 03:45 (20:45 мск) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение об обрушении куска породы на руднике "Второй Советский" в городе Дальнегорске. <…> В руднике находилось 16 человек. <…> Из них один человек попал под закол породы. Обнаружив мужчину, спасатели произвели осмотр и оказали ему доврачебную помощь. Работы на аварийном участке прекращены", - говорится в сообщении.

На аварийном участке находилось четыре человека. Пострадавшего подняли из рудника на поверхность в 05:32 (22:32 мск) и передали врачам скорой медицинской помощи.

В пресс-службе МЧС сообщили, что остальные три горняка, находившиеся на аварийном участке, извлекли травмированного из-под завала до прибытия горноспасателей. Они оставались с пострадавшим до прибытия помощи, а затем помогали выносить оборудование.

К реагированию привлекались 14 человек личного состава и две единицы техники МЧС.