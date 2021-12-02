Потерпевшее бедствие в Японском море судно затонуло в штормовую погоду

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Сухогруз под флагом Панамы, потерпевший крушение в Японском море, затонул в штормовую погоду, 17 членов его экипажа на спасательном мотоботе обнаружило российское судно "Регион 87", сообщил в четверг ТАСС начальник морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Владивосток Николай Пирожков.

"Вчера поздно вечером в МСКЦ Владивосток ФГБУ "Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики" поступила информация от теплохода "Регион 87", порт приписки Анадырь, судовладелец НАО "Чукотская торговая компания", об обнаружении в западной части Японского моря в 60 милях к северо-востоку от острова Улында спасательного мотобота, подающего сигнал бедствия. На спасательном мотоботе 17 человек, все - граждане Вьетнама, члены экипажа теплохода Houei Cristal, флаг Панама, следовавшего из порта Находки в Японию с грузом угля, кокса, и затонувшего в штормовую погоду", - рассказал Пирожков.

Он уточнил, что МСКЦ Владивосток совместно с Росморречфлотом организовали поисково-спасательную операцию, привлекли береговую охрану Республики Корея (морской спасательно-координационный центр Донгхэ), оповестили морской спасательно-координационный центр КНДР.

"Сегодня рано утром все 17 человек со спасательного мотобота были спасены патрульным судном береговой охраны Республики Корея", - уточнил собеседник агентства.

Ранее телеканал NHK сообщил о том, что в Японском море потерпел бедствие сухогруз под флагом Панамы, следовавший из российской Находки в японский порт Кинуура, центральная префектура Айти. На борту находились 18 членов экипажа. Один человек числится пропавшим без вести.