В Приангарье суд отправил на принудительное лечение девушку, убившую подростка на улице

ИРКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Суд в Иркутской области признал невменяемой и отправил на принудительное лечение 16-летнюю девушку, которая летом 2021 года убила 14-летнего подростка, ударив его ножом на улице в Братске. Об этом в четверг сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Девушка признана невменяемой, отправлена на принудительное лечение", - сказал собеседник агентства.

В Братском городском суде, который выносил решение, отказались от комментариев, сославшись на то, что в уголовном деле фигурируют несовершеннолетние. Дело было возбуждено по статье "Убийство".

Адвокат потерпевшей стороны Илья Полосин в своем Instagram сообщил, что решение суда вступит в силу через десять дней, после чего будет определено место лечения девушки.

14-летний подросток с друзьями гулял на площади у драматического театра. У него произошла ссора с 16-летней девушкой, которая в ходе конфликта достала из кармана нож-бабочку и ударила им подростка. Свидетели вызвали скорую помощь. Пострадавший умер по дороге в больницу. Девушку задержали. Как сообщала пресс-служба ГУ МДВ России по Иркутской области, она неоднократно попадала в поле зрения полиции за различные правонарушения, но с учетом возраста не могла быть привлечена к уголовной ответственности.