В Иркутской области выявили контрабанду лесоматериалов почти на 78 млн рублей

ИРКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Иркутской области выявили контрабанду леса на сумму около 78 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"По предварительным данным, через государственную границу Российской Федерации сообщники перевезли более 30 тыс. куб. м лесоматериалов стоимостью около 78 млн рублей. <…> Главным следственным управлением ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Задержаны четверо фигурантов уголовного дела, из них двое заключены под стражу, двое находятся на подписке о невыезде и надлежащем поведении. Предполагаемые организаторы противоправной деятельности скрылись и объявлены в федеральный розыск.

По версии следствия, в 2018 году злоумышленники разработали криминальную схему для приобретения, переработки, хранения и перевозки незаконно заготовленной древесины. Для легализации противоправной деятельности были созданы три фирмы, через которые фигуранты незаконно экспортировали пиломатериалы хвойных пород деревьев. Подозреваемые заключали с иностранными организациями внешнеэкономические контракты, а для подтверждения легальности происхождения леса на таможенный пост предоставляли недостоверные сведения о происхождении товара.