Алтайская прокуратура проверит травмирование ребенка во время стрельбы в школе

БАРНАУЛ, 2 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Алтайского края начала проверку по факту стрельбы в школе, в результате которой был ранен ученик восьмого класса, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства в четверг.

"1 декабря в одной из школ на территории Алтайского района учащийся 10 класса стрелял из пневматического оружия и попал в голову ученику восьмого класса. Мальчик после полученного ранения доставлен в больницу и проходит лечение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка. Прокуратурой будет дана оценка соблюдению требований законодательства об образовании и обеспечения безопасности детей.