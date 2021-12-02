СК возбудил уголовное дело по факту убийства ребенка и гибели матери в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 2 декабря. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства пятилетней девочки и гибели ее матери в Красноярске. Об этом сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"1 декабря 2021 года в следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия поступило сообщение о том, что в квартире дома, расположенного по улице Борисова города Красноярска, обнаружено тело пятилетней девочки с признаками удушения. Около подъезда дома <...> обнаружено тело матери ребенка", - сообщили в ведомстве, добавив, что по факту убийства двух лиц, в том числе и ребенка, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Следователи отрабатывают несколько версий произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются родственники и знакомые семьи.