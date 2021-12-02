В Мексике власти задержали трех участников массового побега из тюрьмы в штате Идальго

МЕХИКО, 2 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали трех из девяти участников побега из тюрьмы в городе Тула-де-Альенде в штате Идальго в центральной части Мексики. Об этом сообщила на своем сайте в среду вечером газета "Миленио" со ссылкой на региональное управление общественной безопасности.

Представители властей также смогли поймать шестерых участников нападения на исправительное учреждение, которое было организовано ранее в тот же день. Массовый побег произошел после того, как вооруженные гражданские лица ворвались на территорию тюрьмы на нескольких автомобилях и открыли огонь по охранникам, ранив нескольких из них.

Причастные к нападению взорвали три автомобиля в разных районах города, чтобы отвлечь внимание правоохранительных органов. Согласно основной версии случившегося, атака была организована с целью освобождения Хосе Артемио Мальдонадо, главаря организованной преступной группировки "Пуэблос унидос". Он был пойман в штате Мехико в конце ноября. Власти обвиняют членов этой банды в умышленных убийствах, похищениях и других тяжких и особо тяжких преступлениях.