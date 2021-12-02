В Новосибирской области выявили факты сбыта поддельных сертификатов о вакцинации

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Полицейские в Новосибирской области выявили факты сбыта фиктивных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) в одном из медучреждений региона. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в четверг.

"Выявлено два факта сбыта фиктивных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). По предварительным данным, в одном из медицинских учреждений Новосибирской области осуществлялся сбыт официальных медицинских документов лицам, которые фактически не прививались", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что стоимость одного документа составляла 10 тыс. рублей. По версии следствия, в государственную информационную систему были внесены заведомо ложные сведения о вакцинации. "Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка официального документа") . Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы", - добавили в ведомстве.

В региональном главке пояснили, что сейчас полицейские проводят комплекс следственных действий, направленных на установление тех, кто задействован в схеме реализации фиктивных сертификатов, а также выявление аналогичных случаев. В пресс-службе Минздрава Новосибирской области ТАСС уточнили, что в Обской центральной городской больнице проводились следственные действия. Администрация медучреждения оказывает следственным органам необходимое содействие.

Ранее ряд местных СМИ сообщал о двух медсестрах больницы города Оби в Новосибирской области, которые были задержаны за продажу фиктивных сертификатов о вакцинации.