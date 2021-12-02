Навальный выплатил штраф по делу о клевете на ветерана

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Алексей Навальный выплатил штраф в 850 тыс. рублей, наложенный на него приговором по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда.

"Навальный полностью выплатил наложенный на него судом штраф", - сказала собеседница агентства.

2 июня 2020 года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, носящие "заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию".

20 февраля Навальный был признан мировым судом Бабушкинского района Москвы виновным по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), ему назначен штраф в размере 850 тыс. рублей. В настоящий момент защита Навального обжаловала приговор в кассационной инстанции.

Навальный находится в ИК-2 во Владимирской области после того, как суд заменил ему условный срок наказания на реальный по делу "Ив Роше".