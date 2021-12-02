Ученик алтайской школы случайно выстрелил в подростка

БАРНАУЛ, 2 декабря. /ТАСС/. Ученик 10 класса в Алтайском крае ранил в голову восьмиклассника из пневматического пистолета. Выстрел произошел случайно - виновник целился в дерево, но пуля отрикошетила, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Министерства образования и науки в четверг.

"В Алтайской СОШ № 1 после первого урока на территории школы учащийся 10 класса по неосторожности нанес травму восьмикласснику: по предварительным данным, выстрелом из пневматического пистолета рикошетом в голову. Выстрелил подросток в дерево, пострадавший в это время шел в школу, пуля отрикошетила. Подростки характеризуются положительно, конфликтов между ними не было. Виновник сразу сообщил о случившемся, были вызваны скорая, сотрудники полиции, родители подростков", - сказали в пресс-службе.

Пострадавший школьник был доставлен в районную больницу: известно, что пуля повредила мягкие ткани, однако состояние подростка оценивается как удовлетворительное.

"Школа продолжила работу в штатном режиме. С несовершеннолетними проведена беседа о случившемся факте, о недопустимости проноса на территорию учебного заведения любого вида оружия. В адрес руководителей образовательных организаций Алтайского района направлена информация о необходимости усиления мер по пропускному режиму", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее прокуратура Алтайского края организовала проверку по факту происшествия. Также проверку произошедшего организовали и в региональном следственном управлении СК РФ.