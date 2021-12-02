Второе дело возбудили на начальника бюро судмедэкспертизы Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили второе уголовное дело в отношении начальника бюро судебно-медицинской экспертизы по Оренбургской области, обвинив его в крупном мошенничестве, сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Ранее руководителя учреждения задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, выразившимися в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности с аффилированным лицом. Согласно сайту, начальником бюро является Андрей Громов.

"Следственными органами СК РФ по Оренбургской области в отношении начальника государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Бюро судебно-медицинской экспертизы" по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения")", - сказано в сообщении.

Следователи полагают, что обвиняемый в период с марта 2021 по 29 ноября 2021 года путем обмана похитил крупную сумму денег, принадлежащих бюро. При этом он использовал служебное положение и действовал с сообщниками. Как отмечается в сообщении, дело о мошенничестве соединено в одно производство с ранее возбужденным делом о злоупотреблении должностными полномочиями. Руководителю учреждения предъявили обвинения. Также следователи ходатайствуют перед судом об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.