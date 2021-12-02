ФСБ показала видео с признательными показаниями агентов украинских спецслужб

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о задержании двух агентов Службы безопасности Украины Зиновия Коваля и его сына Игоря, которые прибыли на территорию России в целях сбора информации о стратегически важных предприятиях, и агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины Александра Цилыка, направленного на территорию РФ с целью совершения теракта.

"Мне дали задание в городах России сфотографировать железнодорожные, автомобильные мосты и теплоэлектростанцию", - рассказал Игорь Коваль. Он подтвердил, что за выполнение задания ему и его отцу СБУ обещала заплатить $10 тыс.

Цилык на допросе также дал признательные показания и рассказал, что был завербован Главным управлением разведки Министерства обороны Украины в мае 2021 года. Его обучали работе с тайниками, спецсвязью, выявлению наружного наблюдения и ориентированию на местности. В октябре этого года Цилык незаконно пересек границу России, сделал схрон, в котором заложил два взрывных устройства. По его словам, затем он вернулся на Украину и уже потом опять поехал в Россию через пункт пропуска. "Я получил задание совершить теракт, но был задержан", - сказал он.

Также на видео показаны подробные признательные показания сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины Сергея Швиденко, который курировал диверсионную группу, направленную в Крым. В ноябре 2021 года на основе предъявленных ФСБ России доказательств суд признал его виновным в подготовке преступлений против безопасности Российской Федерации и приговорил к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.